Mietbetrug im noblen „Kitz“: Greis (81) verdächtig

Die Masche war simpel, aber sehr effektiv

Die Masche des 81-Jährigen war offenbar einfach, aber durchdacht. „Die angebotene Wohnung war für Kitzbüheler Verhältnisse attraktiv, aber kein unrealistisches Schnäppchen“, erinnert sich die Unterländerin. Zu einer Besichtigung kam es aber nicht. Die Wohnung sei schon weg, er habe aber eine Alternative, lautete die Ausrede. Die Alternative war die Wohnung des Verdächtigen, der angab, umziehen zu müssen. Nach der Besichtigung wurde auf die Zahlung einer Kaution gedrängt.