Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

Seien Sie live beim Beach & Surf Festival dabei

Gewinnspiele
10.04.2026 18:39
(Bild: DaMike Piechura)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Sonne, Sand und Action pur: Das Beach & Surf Fest bringt von 30. April bis 3. Mai echtes Urlaubsfeeling ins Burgenland. Wir verlosen 50x2 Tagestickets und auf 10 Gewinner wartet sogar eine exklusive Weinverkostung direkt am See!

Das Kia Beach and Surf Fest im Rahmen des See Opening Burgenland ist nicht nur Österreichs größtes Summer-Opening-Event, sondern auch ein sportliches Highlight zum Saisonstart. Neben dem Auftakt der win2day Beach Tour PRO, der höchsten nationalen Beach-Volleyball-Serie, stehen auch österreichische Meisterschaftsbewerbe in den Disziplinen Windsurfen, Wingfoil und Pumpfoil auf dem Programm.

Action am Neusiedler See 
Von 30. April bis 3. Mai werden Top-Athleten erwartet, unter anderem wird sich auch Olympiasieger Valentin Bontus die Stimmung rund um den See nicht entgehen lassen. Beim hochkarätigen Baggern und Blocken am Sand matcht sich die Beachvolleyball-Elite, wie etwa das Vorjahressieger-Doppel

v.l.n.r: Elisabeth Böhm, Bürgermeisterin Neusiedl am See, Daniel Hupfer, Veranstalter Kia Beach ...
v.l.n.r: Elisabeth Böhm, Bürgermeisterin Neusiedl am See, Daniel Hupfer, Veranstalter Kia Beach and Surf Fest, Alexandra Göschl, BA, Geschäftsführerin Freizeitbetriebe, Stadtmarketing und Tourismus(Bild: Brandevent)

Jetzt mitmachen und gewinnen! 
Gewinnen Sie 50x2 Tagestickets für das Kia Beach and Surf Fest 2026 und feiern Sie 100 Jahre Neusiedl am See beim größten Summer Opening Event Österreichs. Als besonderes Highlight erhalten 10 glückliche Gewinner zusätzlich eine exklusive Weinverkostung. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen bis zum Teilnahmeschluss am 15.4, 09:00 Uhr und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
10.04.2026 18:39
Loading

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
139.297 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
104.419 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
69.986 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sichergestelltes Betrügergeld nach einer Razzia im März 2026.
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1293 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1113 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
877 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf