Seien Sie live beim Beach & Surf Festival dabei

Sonne, Sand und Action pur: Das Beach & Surf Fest bringt von 30. April bis 3. Mai echtes Urlaubsfeeling ins Burgenland. Wir verlosen 50x2 Tagestickets und auf 10 Gewinner wartet sogar eine exklusive Weinverkostung direkt am See!
Das Kia Beach and Surf Fest im Rahmen des See Opening Burgenland ist nicht nur Österreichs größtes Summer-Opening-Event, sondern auch ein sportliches Highlight zum Saisonstart. Neben dem Auftakt der win2day Beach Tour PRO, der höchsten nationalen Beach-Volleyball-Serie, stehen auch österreichische Meisterschaftsbewerbe in den Disziplinen Windsurfen, Wingfoil und Pumpfoil auf dem Programm.
Action am Neusiedler See
Von 30. April bis 3. Mai werden Top-Athleten erwartet, unter anderem wird sich auch Olympiasieger Valentin Bontus die Stimmung rund um den See nicht entgehen lassen. Beim hochkarätigen Baggern und Blocken am Sand matcht sich die Beachvolleyball-Elite, wie etwa das Vorjahressieger-Doppel
Jetzt mitmachen und gewinnen!
Gewinnen Sie 50x2 Tagestickets für das Kia Beach and Surf Fest 2026 und feiern Sie 100 Jahre Neusiedl am See beim größten Summer Opening Event Österreichs. Als besonderes Highlight erhalten 10 glückliche Gewinner zusätzlich eine exklusive Weinverkostung. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen bis zum Teilnahmeschluss am 15.4, 09:00 Uhr und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.