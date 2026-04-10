„Koralmbahn-Turnier“ als nächster genialer Coup!

Für die Golf-Stars von morgen sind Turniere wie die Gösser Open die perfekte Gelegenheit, sich mit anderen Pros zu messen. Zum bereits 34. Mal geht das Traditionsturnier Mitte Mai (14. bis 16.) in Maria Lankowitz über die Bühne. Lukas Nemecz hat dort ebenso seine ersten „Gehversuche“ unternommen wie Niklas Regner. Beide müssen diesmal wegen Turnieren auf der hotelPlanner Tour bzw. Asian Tour wohl passen. Da müssen eben die steirischen Jungspunde in die Presche springen. Wie Neo-Pro Fabian Lang und Jakob Lotschak, der ebenfalls bald den Sprung ins Profilager wagen will.