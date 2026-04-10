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Viertelfinale: Potapova gegen Tagger heute LIVE

Tennis
10.04.2026 04:45
Anastasia Potapova (li.) und Lilli Tagger begeistern das Publikum in Linz.
Anastasia Potapova (li.) und Lilli Tagger begeistern das Publikum in Linz.(Bild: Krone KREATIV/APA/BARBARA GINDL)
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Von krone Sport

Rot-weiß-rotes Duell im Viertelfinale der Upper Austria Ladies, dem WTA-500-Turnier in Linz: Anastasia Potapova trifft auf die 18-jährige Lilli Tagger (3. Match nach 13 Uhr). Wir berichten live, siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Tennis-Jungstar Lilli Tagger begeistert beim WTA-500-Turnier in Linz weiter und steht bereits im Viertelfinale. In diesem trifft die Osttirolerin auf die seit einigen Monaten für Österreich spielende Russin Anastasia Potapova. Die 18-jährige Tagger besiegte am Donnerstag im Achtelfinale die als Nummer drei gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa 6:2,7:6(11). Dadurch wird sie sich erstmals in die Top 100 der Weltrangliste verbessern und steht fix im Hauptfeld der French Open. Potapova fertigte die Deutsche Tamara Korpatsch 6:2,6:1 ab und fixierte beim größten heimischen Frauenturnier für Freitag (3. Spiel nach 13.00 Uhr) erstmals ein rot-weiß-rotes Duell um das Halbfinale.

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„Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier wieder im Viertelfinale stehe“, sagte Potapova. Das Match gegen Tagger werde sehr speziell. „Es ist unglaublich und einfach schön, dass hier in Österreich zwei Österreicherinnen im Viertelfinale spielen, ich bin sehr stolz auf uns.“

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