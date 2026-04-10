Viertelfinale: Potapova gegen Tagger heute LIVE

Tennis-Jungstar Lilli Tagger begeistert beim WTA-500-Turnier in Linz weiter und steht bereits im Viertelfinale. In diesem trifft die Osttirolerin auf die seit einigen Monaten für Österreich spielende Russin Anastasia Potapova. Die 18-jährige Tagger besiegte am Donnerstag im Achtelfinale die als Nummer drei gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa 6:2,7:6(11). Dadurch wird sie sich erstmals in die Top 100 der Weltrangliste verbessern und steht fix im Hauptfeld der French Open. Potapova fertigte die Deutsche Tamara Korpatsch 6:2,6:1 ab und fixierte beim größten heimischen Frauenturnier für Freitag (3. Spiel nach 13.00 Uhr) erstmals ein rot-weiß-rotes Duell um das Halbfinale.