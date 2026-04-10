„Ohne meine Oma wäre ich jetzt noch beim Heer“

Fast hätte Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup eine völlig andere Laufbahn in Dänemark eingeschlagen. In der „Krone“ erzählt der 37-Jährige, warum er die königliche Familie bewachte, ihm das Heer den Weg weiste und wie er von der Erfahrung auch am Sonntag im Wiener Derby (17 Uhr) gegen die Austria profitieren kann ...
„Ich mochte das System, die Klarheit, die Disziplin.“ Johannes Hoff Thorup schwärmt nicht von Taktik, Paris SG oder einem anderen Team. Er erzählt im Rapid-Podcast „Vereinhören“ über seine Zeit beim dänischen Bundesheer. Wo – wie in Österreich – Rapids Trainer als 18-Jähriger einrücken musste. Eine wegweisende Erfahrung. „Bis dahin habe ich immer meinen Kopf durchgesetzt, alles ausprobiert. Ich habe auf niemanden gehört, konnte nicht still sitzen“, erzählt der Sohn zweier Architekten, als die „Krone“ bei der Armee-Anekdote nachbohrte.
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