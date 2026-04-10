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Wiener mit Rekordmarke

Mehr Spiele als Tom Brady! Eine Legende sagt Baba

Sport-Mix
10.04.2026 18:41
Roman Seybold von den AFC Vienna Vikings knackt die 400er-Marke.
Roman Seybold von den AFC Vienna Vikings knackt die 400er-Marke.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Über 30 Jahre im American Football und immer für dasselbe Team. Beim Heimspiel des Division Teams der AFC Vienna Vikings gegen die Carinthian Lions Klagenfurt am 12. April will eine Wiener Football-Ikone eine weitere Rekordmarke aufstellen. Und lässt damit sogar die NFL-Legende Tom Brady hinter sich.

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Als Roman Seybold 1993 anfing, American Football zu spielen, kam der erste Kühlschrank ohne klimaschädliche FCKW auf den Markt. Wie passend, dass Football oft scherzhaft als Schach mit Kühlschränken bezeichnet wird. Physisch fordernd, athletisch und taktisch komplex ist der Sport inzwischen auch in Österreich geworden. Dass der 57-jährige Seybold da noch mitmischen kann, hat er, wenn man seinem Arzt glauben mag, „seinen starken Knochen und Sehnen“ zu verdanken. Nun steuert er auf einen unfassbaren Rekord zu.

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