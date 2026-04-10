Mehr Spiele als Tom Brady! Eine Legende sagt Baba

Als Roman Seybold 1993 anfing, American Football zu spielen, kam der erste Kühlschrank ohne klimaschädliche FCKW auf den Markt. Wie passend, dass Football oft scherzhaft als Schach mit Kühlschränken bezeichnet wird. Physisch fordernd, athletisch und taktisch komplex ist der Sport inzwischen auch in Österreich geworden. Dass der 57-jährige Seybold da noch mitmischen kann, hat er, wenn man seinem Arzt glauben mag, „seinen starken Knochen und Sehnen“ zu verdanken. Nun steuert er auf einen unfassbaren Rekord zu.