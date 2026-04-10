Neue Reibungen zwischen Rom und Trump-Regierung

Politische Deutung nimmt zu

Gleichzeitig werden die Beziehungen zwischen Washington und dem Vatikan als zunehmend angespannt beschrieben. Papst Leo XIV. äußert sich regelmäßig zu internationalen Konflikten – etwa zur US-Einwanderungspolitik, zu Venezuela oder zum Krieg gegen den Iran. Diese Aussagen werden von einigen Kommentatoren als indirekte Kritik an der US-Regierung interpretiert.