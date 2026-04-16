Stadttheater bringt frischen Wind in neue Saison

Seit kurzem sind die Vorverkaufskassen für die Saison 2025/26 des Stadttheaters in Wiener Neustadt geöffnet. Unter dem Motto „Traum & Welt“ steht in der kommenden Spielzeit wieder viel Altbewährtes, aber auch Innovatives und Neues am Programm.
„Wir haben einen Feinkostladen an Kultur“, verspricht Kuratorin Katharina Schick. Mit dabei wieder mit 14 Terminen: Das Tonkünstlerorchester NÖ. Und als besonderes Schmankerl: am 18. Oktober tritt das Orchester gemeinsam mit dem Herbert Pixner Projekt auf.
Auch zahlreiche Kabarett-Stars haben sich angekündigt. Andreas Vitasek, Maschek, Dr. Bohl oder Benedikt Mitmannsgruber werden für viele Lachtränen im Stadttheater sorgen.
Volksmusik, Jazzabende und Termine zum mitsingen
Mit dem Format „Logenpolka“ widmet man sich dem Thema Volksmusik im Theater. Das erfolgreiche Kinoformat „Vino im Kino“, bei dem man eine Flasche Wein oder Sekt mit in den Saal nehmen darf, wird fortgeführt. Und an zwei Abenden (nämlich am 19.2. und am 18.3.2027), verwandelt sich der Kinosaal in einen Jazzclub – rote Tischlampen und kleinem „Tanzparkett“ inklusive.
Und für all jene, die gerne selber singen, wird es an vier Terminen wieder so genannte „Sing Along“-Abende geben, unter anderem am 12. Juni 2027 mit Birgit Denk, die beim heurigen Valentinstag bereits im ausverkauften Theater für beste Stimmung sorgte.
Und auch abseits der Bühne wird Theater lebendig: Das glashauskollektiv lässt die Geschichte des Hauses an drei Terminen mit ihren „Ghost Walks“ auf kreative Weise aufleben. Gleichzeitig bleibt die Arbeit mit jungen Menschen ein zentrales Anliegen – Kooperationen mit Schulen sollen früh die Begeisterung für Kultur entfachen.
„Theater ist ein Ort, an dem Realität und Traum auf besondere Weise ineinandergreifen“, freut sich Maria Großbauer, operative Geschäftsführerin des Stadttheaters, auf eine weitere, erfolgreiche Saison.
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