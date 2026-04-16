Stadttheater bringt frischen Wind in neue Saison

Volksmusik, Jazzabende und Termine zum mitsingen

Mit dem Format „Logenpolka“ widmet man sich dem Thema Volksmusik im Theater. Das erfolgreiche Kinoformat „Vino im Kino“, bei dem man eine Flasche Wein oder Sekt mit in den Saal nehmen darf, wird fortgeführt. Und an zwei Abenden (nämlich am 19.2. und am 18.3.2027), verwandelt sich der Kinosaal in einen Jazzclub – rote Tischlampen und kleinem „Tanzparkett“ inklusive.