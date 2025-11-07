Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schütze auf der Flucht

Erste Festnahme nach Schüssen vor Wiener Lokal

Wien
07.11.2025 09:46
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Nach Schüssen in einem Wiener Lokal in Wien-Ottakring am Donnerstagabend konnte laut „Krone“-Informationen eine erste Festnahme vermeldet werden. Es dürfte sich dabei um einen Komplizen handeln. Der Schütze sowie ein Dritter sollen sich nach wie vor auf der Flucht befinden.

0 Kommentare

Laut „Krone“-Informationen soll es Freitagfrüh zu einer ersten Festnahme im Zusammenhang mit den Schüssen vor dem türkischen Lokal gekommen sein. Die Ermittler wollten die Festnahme zunächst nicht bestätigen. Zwei Tschetschenen seien angeschossen worden – einer sei lebensgefährlich verletzt, der andere sei – offenbar nach einem Bauchschuss – verstorben.

Der Schütze sowie ein Komplize dürften sich auch nach einer großangelegten Suchaktion über Nacht noch auf der Flucht befinden. Landsleute der Opfer berichteten kurz nach der Tat, dass es sich bei dem Schützen um einen Serben handeln könnte. Ermittler erklärten, es handle sich wohl um einen österreichischen Staatsbürger mit Migrationshintergrund.

Lesen Sie 3950306:
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Großfahndung läuft
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
07.11.2025

Auch zu dem Motiv der Tat ist mittlerweile mehr bekannt: Es soll um einen Streit um einen Kredit in der Schweiz gegangen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll eine Person eine Schusswaffe gezogen und mehrere Schüsse auf seine beiden Kontrahenten abgegeben haben.

Porträt von Martina Prewein
Martina Prewein
Porträt von Oliver Papacek
Oliver Papacek
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 12°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
7° / 12°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
6° / 12°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
6° / 12°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
6° / 13°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Der Tech-Milliardär Elon Musk sieht Teslas Zukunft in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden ...
Aktionäre stimmten ab
Elon Musk bekommt seine Billion-Dollar-Chance
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
145.465 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.498 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
90.179 mal gelesen
Mehr Wien
Schütze auf der Flucht
Erste Festnahme nach Schüssen vor Wiener Lokal
Von Anrainern entdeckt
Schockfund in Wien: Männliche Leiche gefunden
Krone Plus Logo
Punsch oder Engerl
Das bekommt man für 20 Euro am Christkindlmarkt
„Krone“-Interview
Thomas Gansch: „Musik bringt uns alle zusammen“
Großfahndung läuft
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf