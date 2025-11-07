Erste Festnahme nach Schüssen vor Wiener Lokal

Der Schütze sowie ein Komplize dürften sich auch nach einer großangelegten Suchaktion über Nacht noch auf der Flucht befinden. Landsleute der Opfer berichteten kurz nach der Tat, dass es sich bei dem Schützen um einen Serben handeln könnte. Ermittler erklärten, es handle sich wohl um einen österreichischen Staatsbürger mit Migrationshintergrund.