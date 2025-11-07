Erste Festnahme nach Schüssen vor Wiener Lokal

Nach Schüssen in einem Wiener Lokal in Wien-Ottakring am Donnerstagabend konnte laut „Krone“-Informationen eine erste Festnahme vermeldet werden. Es dürfte sich dabei um einen Komplizen handeln. Der Schütze sowie ein Dritter sollen sich nach wie vor auf der Flucht befinden.
Laut „Krone“-Informationen soll es Freitagfrüh zu einer ersten Festnahme im Zusammenhang mit den Schüssen vor dem türkischen Lokal gekommen sein. Die Ermittler wollten die Festnahme zunächst nicht bestätigen. Zwei Tschetschenen seien angeschossen worden – einer sei lebensgefährlich verletzt, der andere sei – offenbar nach einem Bauchschuss – verstorben.
Der Schütze sowie ein Komplize dürften sich auch nach einer großangelegten Suchaktion über Nacht noch auf der Flucht befinden. Landsleute der Opfer berichteten kurz nach der Tat, dass es sich bei dem Schützen um einen Serben handeln könnte. Ermittler erklärten, es handle sich wohl um einen österreichischen Staatsbürger mit Migrationshintergrund.
Auch zu dem Motiv der Tat ist mittlerweile mehr bekannt: Es soll um einen Streit um einen Kredit in der Schweiz gegangen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll eine Person eine Schusswaffe gezogen und mehrere Schüsse auf seine beiden Kontrahenten abgegeben haben.
