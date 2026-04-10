Bedarfsdeckung bei Zivildienern gestiegen

Bedarf in Vorarlberg etwas gesunken

Was die Zivildiener im Ländle angeht, sei der gemeldete Bedarf der Einrichtung im ersten Quartal 2026 (188) gegenüber den ersten drei Monaten 2025 (233) etwas gesunken. Gab es 2025 noch 185 Zuweisungen, waren es im ersten Quartal dieses Jahres 173 Zuweisungen. Die Bedarfsdeckung stieg damit um rund 12,6 Prozent von 79,4 auf 92 Prozent. Aktuell sind 730 Zivildiener in Vorarlberg im Dienst, davon 223 im Rettungswesen, 214 in der Sozial- und Behindertenhilfe sowie elf in der Altenbetreuung.