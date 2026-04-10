Neue Stelle soll Hilfe besser zugänglich machen

Verbesserte Koordination erwünscht

In Vorarlberg besteht bereits ein Netzwerk aus ambulanten, stationären und präventiven Angeboten. Dieses soll nun gezielt weiterentwickelt und stärker miteinander verbunden werden. Ziel ist es, durch klare Zuständigkeiten, definierte Behandlungswege und verbesserte Schnittstellen eine durchgängige und bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. So soll die bisherige Kontaktstelle zur „Take Care – Fachstelle für Essstörungen“ werden, betreut von der Caritas Vorarlberg. Diese soll künftig als Anlaufstelle, Koordinationsstelle und Drehscheibe im Versorgungssystem dienen. Betroffene und Angehörige finden dort Unterstützung und Informationen über die verschiedenen Angebote. Zudem sollen sie innerhalb des Netzwerks koordiniert weitervermittelt werden. Das Auffangnetz soll allgemein weiterentwickelt werden, so will das Land etwa die Präventionsarbeit ausbauen oder auch die Versorgung in allen Regionen sicherstellen.