Nader-Ex stänkert: „Miesester Sex meines Lebens“

Nader liebt „Rocketman“ Taron Egerton

Brooks Nader kann über den fiesen Seitenhieb ihres Ex vermutlich nur schmunzeln. Sie ist derzeit nämlich nicht nur beruflich, sondern auch in Liebes-Dingen auf der Überholspur. Kurz, nachdem sie sich nämlich zum ersten Mal im roten „Baywatch“-Badeanzug am Set zeigte, wurden auch heiße Liebes-Gerüchte laut.