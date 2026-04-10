Nader-Ex stänkert: „Miesester Sex meines Lebens“

Sie heizt gerade im roten „Baywatch“-Badeanzug ihren Fans ein und hat sich einen Hollywood-Superstar geangelt. Doch ihr Ex, „Dancing With The Stars“-Profi Gleb Savchenko würde sich wohl nicht mehr mit Brooks Nader in den Laken wälzen. Er stänkerte sogar: „Das war vermutlich der mieseste Sex meines Lebens.“
„Als ich sie datete, war er wirklich schlecht“, lästerte der Profitänzer im Gespräch mit Reality-TV-Sternchen Dakota Mortensen in der YouTube-Show „Unwell Winter Games“. „Vermutlich der schlechteste Sex meines Lebens.“
Im Schlafzimmer war die Schönheit Savchenko offenbar zu stürmisch, wie dieser weiter ausplauderte. „Sie war so verrückt. Sie wollte mit mir rummachen und ich meinte: ,Das ist nicht mein Ding.‘ Sie würgte mich, drückte mich gegen die Wand, brach mir einen Zahn aus.“
Liebes-Aus wegen Seitensprüngen?
Brooks Nader tanzte 2024 gemeinsam mit Savchenko im US-Pendant unserer „Dancing Stars“. Aus den Tanzpartnern wurde sehr schnell mehr, doch die Wirbelwind-Liebe hielt mit einer kurzen Unterbrechung nur wenige Monate.
Wie das Model nach dem Liebes-Aus behauptete, habe der Profitänzer sie während der Beziehung betrogen. Savchenko bestritt es jedoch, fremdgegangen zu sein.
„Tänzer wissen, wie sie sich bewegen müssen“
Erst Ende letzten Jahres plauderte Nader aus dem Nähkästchen und verriet, sie und Savchenko seien bereits „an dem Tag, an dem ich ihn getroffen habe“ gemeinsam im Bett gelandet. Und im Gegensatz zum Profitänzer beteuerte die 29-Jährige, dass der Sex „großartig“ gewesen sei.
„Tänzer wissen, wie sie sich bewegen müssen“, fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu. „Ich habe das von vielen Leuten gehört und es ist wahr. Man kann es nur empfehlen. Heiratet keinen Tänzer, aber tut es mit ihm.“
Nader liebt „Rocketman“ Taron Egerton
Brooks Nader kann über den fiesen Seitenhieb ihres Ex vermutlich nur schmunzeln. Sie ist derzeit nämlich nicht nur beruflich, sondern auch in Liebes-Dingen auf der Überholspur. Kurz, nachdem sie sich nämlich zum ersten Mal im roten „Baywatch“-Badeanzug am Set zeigte, wurden auch heiße Liebes-Gerüchte laut.
Nader hat sich nämlich niemand Geringeres als „Rocketman“-Star Taron Egerton geangelt. Und zwischen den beiden geht es offenbar ziemlich heiß her. Die beiden wurden in den letzten Wochen nämlich nicht nur mehrfach bei Dates erwischt, sondern auch beim Herumknutschen ...
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