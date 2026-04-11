„Tiere sind in jedem Moment sie selbst“

Nicht auf die Uhr schauen

Klause weiß, dass erfolgreiche und beliebte Tiere in Filmen und Serien nicht nur dafür sorgen, dass die gezeigten Rassen bei den Menschen plötzlich beliebter werden, sondern dass der Beruf einer Tiertrainerin begehrter wird. Beides ist dabei mit Vorsicht zu genießen. „Wir kriegen unheimlich viele Praktikumsanfragen, aber nach ein paar Wochen wollen viele woanders hin, weil sie merken, wie viel Arbeit dahintersteckt. Wenn man Tiere betreut, kann man nicht einfach auf die Uhr schauen und zu einer fixen Zeit gehen. Dieser Beruf ist eine Berufung und man braucht die nötige Leidenschaft dafür.“ Übrigens: Capo hat nicht nur Stunt-Doubles, er kann auch „Starallüren“ entwickeln. „Wenn 40 Leute im Filmteam darauf achten, was der Hund als nächstes tut, wird er zum Alphatier und gefällt sich in der Rolle des Beobachteten. Alle sehen ihn an und geben ihm Leckerlis – natürlich kommt er sich dabei gut vor.“