Senior mit Auto angefahren und Flucht ergriffen

Zu dem verheerenden Zwischenfall kam es laut Polizei am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr, in der Innsbrucker Reichenauer Straße auf Höhe der Hausnummer 6. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der 66-Jährige beim Überqueren der Fahrbahn höchstwahrscheinlich von einem unbekannten Fahrzeug angefahren“, heißt es vonseiten der Ermittler.