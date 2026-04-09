Senior mit Auto angefahren und Flucht ergriffen

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Innsbruck sucht die Polizei Zeugen! Ein 66-Jähriger wurde Mittwochabend im Osten der Stadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Fahrzeuglenker fuhr offenbar weiter.
Zu dem verheerenden Zwischenfall kam es laut Polizei am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr, in der Innsbrucker Reichenauer Straße auf Höhe der Hausnummer 6. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der 66-Jährige beim Überqueren der Fahrbahn höchstwahrscheinlich von einem unbekannten Fahrzeug angefahren“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Zum Unfallhergang konnte der Mann keine Angaben machen.
Ermittler von der Polizei
Polizei hofft auf Hinweise
Der Senior stürzte in der Fahrbahnmitte und erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht. „Zum Unfallhergang konnte der Mann keine Angaben machen“, so die Ermittler weiter. Die Exekutive hofft jetzt auf mögliche Augenzeugen.
Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer: 059 133/7591.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.