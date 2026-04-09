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Vier Pkw beteiligt

Drei Verletzte bei Unfall in Tunnel auf der A12

Tirol
09.04.2026 15:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Gleich mehrere Verletzte forderte ein Unfall im Kolonnenverkehr auf der Inntalautobahn am Mittwoch im Wiltener Tunnel! Mehrere Fahrzeuge fuhren auf das vor ihnen fahrende Auto auf. Die Straße war kurzzeitig vollständig gesperrt.

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Zum Unfall kam es gegen 17.30 Uhr im Wiltener Tunnel! Dort musste der Lenker des ersten beteiligten Fahrzeuges aufgrund des Kolonnenverkehrs abbremsen. Der nachfolgende Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen seinen Vordermann.

Das dritte Fahrzeug konnte durch ein Ausweichmanöver auf die rechte Fahrspur eine Kollision verhindern, streifte dabei jedoch den zweiten Pkw mit dem Seitenspiegel. „Der dahinter fahrende vierte Pkw konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den zweiten Pkw auf“, schildert die Polizei.

Drei Personen ins Spital, Straße gesperrt
Durch die zahlreichen Zusammenstöße wurden drei Personen leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Innsbruck eingeliefert. Die Unfallstelle war für gut eine halbe Stunde vollständig gesperrt. Bis etwa 18.50 Uhr war die Stelle nur einspurig passierbar.

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