Drei Verletzte bei Unfall in Tunnel auf der A12

Das dritte Fahrzeug konnte durch ein Ausweichmanöver auf die rechte Fahrspur eine Kollision verhindern, streifte dabei jedoch den zweiten Pkw mit dem Seitenspiegel. „Der dahinter fahrende vierte Pkw konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den zweiten Pkw auf“, schildert die Polizei.