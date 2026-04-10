Oli Kahn verrät: Deshalb musste Nagelsmann gehen

System statt Mentalität

„Er kommt nicht so stark über Mentalität, er kommt sehr stark über das System, über klare Rollenverteilung. Das ist auch kein Leistungsprinzip. Bei ihm spielen die richtigen Spieler, nicht die besten Spieler. Das ist sein Ansatz. Vorher alles in Schutt und Asche zu legen, davon bin ich kein großer Fan. Eine WM wird nicht so sehr über System entschieden, sondern über Mentalität und einen gewissen Geist in der Mannschaft“, so Kahn.