„Ist das jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt …“

„Muss ich mir das noch antun?“

Tags darauf dominierte eine Frage die Berichte über das Spiel: Wieso soll Neuer nicht auch bei der WM im Kasten der Deutschen stehen? Kahn hält das für keine gute Idee: „Brauche ich noch eine WM in den USA mit über 40 Grad im Schatten? Muss ich mir das noch antun? Das sind die Gedanken, die er sich, glaube ich, im Moment macht. Wenn er mit den Bayern jetzt nochmal die Champions League gewinnt, wäre das sein dritter Titel. Er ist Weltmeister. Dann wäre es doch smart zu sagen: ‘Das war‘s jetzt.‘ Das ist ja auch eine Kunst für einen Sportler.“