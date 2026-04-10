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Kahn über Neuer:

„Ist das jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt …“

Fußball International
10.04.2026 07:06
Manuel Neuers Vertrag läuft im Sommer aus.
Manuel Neuers Vertrag läuft im Sommer aus.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während einige Experten Manuel Neuer gerne bei der WM im DFB-Trikot sehen würden, rät Oliver Kahn von einer Rückkehr zur Nagelsmann-Truppe ab. „Ist das jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, mit Bayern noch einmal alle Titel mitzunehmen und dann wirklich auf dem allerhöchsten Punkt auszusteigen, auf dem man aussteigen kann?“, hält der ehemalige Bayern-Goalie und Geschäftsführer der Münchner ein Karriereende für die beste Entsscheidung.

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Dass er es immer noch draufhat, zeigte Neuer etwa im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid. Vor allem dank der neun Paraden des Routiniers verließen die Münchner die spanische Hauptstadt mit einem 2:1 im Gepäck. 

Oliver Kahn rät Neuer von der WM ab.
Oliver Kahn rät Neuer von der WM ab.(Bild: AFP/APA/KERSTIN JOENSSON)

„Muss ich mir das noch antun?“
Tags darauf dominierte eine Frage die Berichte über das Spiel: Wieso soll Neuer nicht auch bei der WM im Kasten der Deutschen stehen? Kahn hält das für keine gute Idee: „Brauche ich noch eine WM in den USA mit über 40 Grad im Schatten? Muss ich mir das noch antun? Das sind die Gedanken, die er sich, glaube ich, im Moment macht. Wenn er mit den Bayern jetzt nochmal die Champions League gewinnt, wäre das sein dritter Titel. Er ist Weltmeister. Dann wäre es doch smart zu sagen: ‘Das war‘s jetzt.‘ Das ist ja auch eine Kunst für einen Sportler.“

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Immerhin: Neuer ist bereits Weltmeister, 2014 holte der Keeper unter Jogi Löw den Pokal. Hinzu kommen zwölf Meister-, sechs Cup- und zwei Champions-League-Titel. Noch ist der FC Bayern in allen Bewerben vertreten beziehungsweise überlegen an der Tabellenspitze. Gut möglich also, dass heuer noch die eine oder andere Trophäe dazukommt ...

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