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In der Linzerie

Beliebtes Innenstadt-Café bekommt einen neuen Chef

Oberösterreich
10.04.2026 09:00
Klaus Victor hat sein Lokal zu einem beliebten Innenstadt-Treffpunkt entwickelt.
Klaus Victor hat sein Lokal zu einem beliebten Innenstadt-Treffpunkt entwickelt.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Nach 13 Jahren geht in der Linzerie eine prägende Ära zu Ende – und macht Platz für eine neue Handschrift. Gastronom Klaus Victor will heuer in den verdienten Ruhestand wechseln, übergibt deshalb sein beliebtes Café Bistro im Innenstadt-Einkaufszentrum. 

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 Das gut laufende Lokal im Erdgeschoß des Einkaufszentrums war über Jahre hinweg ein fixer Treffpunkt, doch anhaltende Personalengpässe, vor allem in der Küche, haben den langjährigen Betreiber letztlich zum Umdenken bewegt.

Kein Unbekannter in der Linzer Gastro-Szene
Mit Christian Dijmarescu steht nun ein Nachfolger bereit, der in der Linzer Gastronomieszene längst kein Unbekannter ist. Als Betreiber des „Ängus Downtown“ übernimmt er das Lokal ab Mai – und setzt dabei bewusst auf einen behutsamen Übergang. Der neue Chef denkt nicht an einen radikalen Neustart, sondern an eine Weiterentwicklung mit Gefühl. „Ich will zuerst die bestehenden Gäste spüren und verstehen“, meint Dijmarescu im Gespräch mit der „Krone“. Für ihn ist klar, dass das Victor auch künftig ein Kaffeehaus bleiben soll. Vielmehr gehe es darum, das Bestehende zu bewahren und gleichzeitig neue Akzente zu setzen.

Gastronom Christian Dijmarescu hat mit seinem neuen Lokal einiges vor.
Gastronom Christian Dijmarescu hat mit seinem neuen Lokal einiges vor.(Bild: Markus Wenzel)

„Die legendären Mittagsmenüs bleiben natürlich“
Diese sollen sich vor allem in Details zeigen: eine sanfte Modernisierung des Interieurs, ein stilistischer Feinschliff und ein Hauch französischer Leichtigkeit. Dijmarescu, der für sein Gespür für Design bekannt ist, will dem Lokal eine zeitgemäße Note verleihen, ohne dessen gewachsene Identität zu überdecken. Auch kulinarisch bleibt Vertrautes erhalten und wird zugleich erweitert. „Die legendären Mittagsmenüs bleiben natürlich“, betont er. Gleichzeitig rückt der Nachmittag in den Fokus: Mit einer feinen Auswahl an französischen und alpinen Tapas sowie gezielten Daydrinking-Angeboten will er neue Impulse setzen. Ein neuer Name für das Lokal ist auch geplant, befindet sich aber noch in der Findungsphase. 

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