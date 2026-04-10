Beliebtes Innenstadt-Café bekommt einen neuen Chef

Kein Unbekannter in der Linzer Gastro-Szene

Mit Christian Dijmarescu steht nun ein Nachfolger bereit, der in der Linzer Gastronomieszene längst kein Unbekannter ist. Als Betreiber des „Ängus Downtown“ übernimmt er das Lokal ab Mai – und setzt dabei bewusst auf einen behutsamen Übergang. Der neue Chef denkt nicht an einen radikalen Neustart, sondern an eine Weiterentwicklung mit Gefühl. „Ich will zuerst die bestehenden Gäste spüren und verstehen“, meint Dijmarescu im Gespräch mit der „Krone“. Für ihn ist klar, dass das Victor auch künftig ein Kaffeehaus bleiben soll. Vielmehr gehe es darum, das Bestehende zu bewahren und gleichzeitig neue Akzente zu setzen.