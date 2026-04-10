Grüne: Regierung hat bei Einsparungen „getrickst“

Die Grünen kritisieren, dass die im vergangenen Jahr angekündigten Einsparungen in der Verwaltung deutlich geringer ausgefallen seien als ursprünglich dargestellt. Ein erheblicher Teil der 1,1 Milliarden Euro, die laut Doppelbudget 2025/26 in den Ministerien eingespart werden sollten, entfalle nicht auf echte Einsparungen in der Verwaltung, so der Grüne Budgetsprecher Jakob Schwarz unter Verweis auf Beantwortungen einer Sammelanfrage sowie Auswertungen aus dem Budgetvollzug.