Das Tauziehen der Gemeinden um Steuererlass

In großen Gemeindeverbänden sparen schon einige Bürgermeister durch Zusammenarbeit viel Geld ein, in St. Peter/Au (NÖ) etwa: „Jährlich werden rund 2,82 Millionen an diversen Gebühren und Abgaben durch den Gemeindeverband eingehoben, der uns dafür etwa 49.000 Euro verrechnet. Portokosten, Softwarelizenzen, Bürobedarf und vor allem Personalkosten sind bereits abgedeckt. Eine Summe, zu welcher wir selbst diese Leistung nicht erbringen könnten“, so Bürgermeister Johannes Heuras. In der Gemeinde Ardagger erspare sich Bürgermeister und Gemeindebundpräsident Johannes Pressl durch den Verband rund 80.000 Euro jährlich.