Hip-Hop-Pionier Bambaataa mit 68 Jahren gestorben

Vorwurf sexueller Übergriffe auf Minderjährige

Weggefährten drückten ihre Trauer über den Tod des Hip-Hop-Urgesteins aus. „Als Gründer der Universal Zulu Nation half Afrika Bambaataa dabei, die frühe Identität des Hip-Hop als globale Bewegung zu prägen, die in Frieden, Einheit, Liebe und Spaß verwurzelt ist“, erklärte der Musiker Kurtis Blow, der die Arbeitsrechtsorganisation The Hip Hop Alliance leitet. „Seine Vision verwandelte die Bronx in den Geburtsort einer Kultur, die heute jeden Winkel der Welt erreicht.“ Bambaataas Einfluss auf die Geschichte des Hip-Hop sei „unumstößlich“.