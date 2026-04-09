Mysteriöser Todessturz: Ehekrise oder Unfall?

Nach Angaben des Ehemannes soll die Frau am örtlichen Samstagabend bei starkem Wind und bewegter See versehentlich vom Boot gefallen sein. Sie sei im Meer getrieben und habe den Schlüssel des Motors bei sich getragen. Deshalb habe er bis zum Ufer paddeln müssen. Erst Stunden später meldete er seine Frau als vermisst. Neben den Rettungsteams von den Bahamas war an der inzwischen eingestellten Suchaktion die US-Küstenwache beteiligt, wie Medien berichteten.