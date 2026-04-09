Wiesberger und Zitny neue Geschäftsführer des ÖGV

Zitny, seit 17 Jahren Sportdirektor, ist künftig für den Breitensport und das Performance & Competence Center zuständig, in dem alle sportlichen Agenden zusammengefasst werden. Wiesberger, seit sieben Jahren im Verband für Marketing, Digitalisierung sowie die Entwicklung des Performance & Competence Centers verantwortlich, leitet künftig den Bereich Club-Service sowie den operativen Geschäftsbetrieb.