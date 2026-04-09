Wiesberger und Zitny neue Geschäftsführer des ÖGV

ÖGV-Marketingdirektor Niki Wiesberger und ÖGV-Sportdirektor Niki Zitny führen als neue Doppelspitze die Geschäfte des österreichischen Golf-Verbands (ÖGV) unter Präsident Gerhard Frühling.
Das Duo übernimmt die operative Führung von Generalsekretär Robert Fiegl, der nach 20 Jahren im Dienst des ÖGV in Pension ging.
Zitny, seit 17 Jahren Sportdirektor, ist künftig für den Breitensport und das Performance & Competence Center zuständig, in dem alle sportlichen Agenden zusammengefasst werden. Wiesberger, seit sieben Jahren im Verband für Marketing, Digitalisierung sowie die Entwicklung des Performance & Competence Centers verantwortlich, leitet künftig den Bereich Club-Service sowie den operativen Geschäftsbetrieb.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.