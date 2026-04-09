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Nach Salah-Abgang

Die nächste Klublegende verlässt den FC Liverpool

Fußball International
09.04.2026 20:40
Andrew Robertson verlässt mit Saisonende den FC Liverpool.
Andrew Robertson verlässt mit Saisonende den FC Liverpool.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach Mohamed Salah muss der FC Liverpool nun den nächsten Abgang einer Klublegende wegstecken. Linksverteidiger Andrew Robertson wird im Sommer nach neun Jahren und neun Titeln den amtierenden englischen Meister verlassen.

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„Mich von diesem Verein und diesen Fans zu verabschieden, wird eine der schwersten Dinge meines Lebens werden“, verkündete der Schotte seinen Abschied über Instagram. „Aber dafür wird es einen Moment geben und das wird im Mai passieren – bis dahin heißt es jeden einzelnen Tag alles zu geben, bis zum letzten Abpfiff.“

Neun Titel mit Liverpool
Robertson kam 2017 für knapp drei Millionen Euro von Hull City nach Liverpool und etablierte sich unter Ex-Trainer Jürgen Klopp schnell als Stammkraft als linker Verteidiger. 373 Mal kam der 32-Jährige für die „Reds“ zum Einsatz, gewann 2018/19 die Champions League, 2019/20 und 2024/25 die englische Premier League und 2021/22 den FA Cup. Auch Siege im Liga-Pokal und der Klub-WM konnte der Schotte verzeichnen.

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„Hatte Gelegenheiten zu gehen“
Von den Liverpool-Anhängern wird der Schotte vor allem wegen seiner Mentalität verehrt. Deshalb fiel dem Star die Entscheidung auch unglaublich schwer: „Ich hatte tolle neun Jahre hier. Ich denke, das ist gut dokumentiert. Ich hatte Gelegenheiten zu gehen und ich habe sie nicht genutzt, weil es so schwierig ist, diesen Club zu verlassen“, so Robertson.

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