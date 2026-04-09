Die nächste Klublegende verlässt den FC Liverpool

„Hatte Gelegenheiten zu gehen“

Von den Liverpool-Anhängern wird der Schotte vor allem wegen seiner Mentalität verehrt. Deshalb fiel dem Star die Entscheidung auch unglaublich schwer: „Ich hatte tolle neun Jahre hier. Ich denke, das ist gut dokumentiert. Ich hatte Gelegenheiten zu gehen und ich habe sie nicht genutzt, weil es so schwierig ist, diesen Club zu verlassen“, so Robertson.