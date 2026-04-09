E-Scooter in Brand: Evakuierung von Wohnhaus

Starke Rauchentwicklung im Flur eines Mehrparteienhauses in Kufstein machte die Evakuierung des Gebäudes durch die Feuerwehr notwendig. Eine außergewöhnliche Ursache steckte hinter dem Vorfall.
Der ereignete sich am Donnerstag gegen 15.40 Uhr. Bei einem Mehrparteienhaus wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr Kufstein rückte mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften aus.
Keine Verletzten
Die Florianis brachten alle im Gebäude befindlichen Personen ins Freie. Die wurden anschließend ärztlich untersucht, wie sich herausstellte, hatte aber zum Glück niemand Verletzungen erlitten.
Ungewöhnliche Ursache
Als außergewöhnlich erwies sich schließlich die Brandursache: Ein im Flur des Hauses abgestellter Elektro-Scooter war in Brand geraten und hatte die starke Rauchentwicklung verursacht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.