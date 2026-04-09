Sensation! Ex-Teamspieler vor Comeback gegen Rapid

Da kündigt sich ein Sensations-Comeback im heimischen Basketball an! Mit Armin Woschank (43) wird am Samstag im Relegations-Hinspiel gegen Zweitligist Rapid Wien eine echte Legende für den Kärntner Landesligisten Radenthein auflaufen. Seine Karriere war wahrlich glanzvoll – das macht der einstige Teamspieler heute. Und: Der kleine Kärntner Klub darf bald auf einen neuen Hallenboden bauen!