Sensation! Ex-Teamspieler vor Comeback gegen Rapid

Da kündigt sich ein Sensations-Comeback im heimischen Basketball an! Mit Armin Woschank (43) wird am Samstag im Relegations-Hinspiel gegen Zweitligist Rapid Wien eine echte Legende für den Kärntner Landesligisten Radenthein auflaufen. Seine Karriere war wahrlich glanzvoll – das macht der einstige Teamspieler heute. Und: Der kleine Kärntner Klub darf bald auf einen neuen Hallenboden bauen!
Ein Sensations-Comeback kündigt sich im heimischen Basketball an, wenn Landesligist Radenthein am Samstag (16 Uhr) im Relegations-Hinspiel beim Zweitliga-Letzten Rapid Wien antritt. . .
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