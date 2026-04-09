Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kann jetzt mitreden“

Hirscher: Weltcup-Rückkehr ging „viel zu schnell“

Ski Alpin
09.04.2026 22:22
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski-Star Marcel Hirscher „kann jetzt mitreden“, wenn es um eine schwere Verletzung geht. Gleichzeitig gibt er zu, dass sein Weltcup-Comeback eigentlich „viel zu früh“ kam.

0 Kommentare

Marcel Hirscher hat in seiner Karriere alles gewonnen, doch er hat nie eine schwere Verletzung erlitten. „Jetzt kann ich auch bei diesem Thema mitreden“, sagte der 37-Jährige im Interview mit SRF. „Hut ab vor jedem Athleten und jeder Athletin, die nach Verletzungen zurückgekommen sind.“

Zitat Icon

Aber im Nachhinein das Buch rückwärts zu lesen, ist immer einfach.

Marcel Hirscher über sein verfrühtes Weltcup-Comeback

Nur wenige Wochen nach seinem spektakulären Comeback riss sich Hirscher im Dezember 2024 im Training auf der Reiteralm das Kreuzband. Der achtfache Gesamtweltcupsieger war nach fünfjähriger Pause zurückgekehrt, startete allerdings nicht mehr für Österreich, sondern für die Niederlande.

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher(Bild: GEPA)

Sportlich blieb der Erfolg überschaubar: In drei Rennen gab es nur einmal Weltcup-Punkte. Rückblickend sieht Hirscher sein Comeback kritisch: „Der Plan war, einige FIS-Rennen zu fahren und körperlich fit zu werden, dann ein paar Europacuprennen.“

Doch durch die Wildcard-Regelung der FIS ging alles schneller als gedacht. „Eigentlich viel zu schnell“, so Hirscher. „Aber im Nachhinein das Buch rückwärts zu lesen, ist immer einfach.“

Zukunft offen
Ein weiteres Comeback schließt Hirscher nicht aus, will aber nichts erzwingen. Der Heilungsverlauf seines Kreuzbandrisses sei bislang nicht optimal verlaufen. In erster Linie wolle er gesund werden. „Dann schauen wir, ob Skirennen möglich sind. Ob es für die oberste Liga reicht, getraue ich mich heute absolut gar nicht mehr zu beantworten.“

Eine erneute Rückkehr ist jedoch das Ziel: „Das ist absolut mein Wunsch – warum auch nicht? Es bleibt meine Leidenschaft und der Platz, wo ich hingehöre.“

Fest steht: Bis zum Saisonstart am 24./25. Oktober in Sölden hat Hirscher noch mehr als ein halbes Jahr Zeit, um wieder fit zu werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
09.04.2026 22:22
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.034 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
127.391 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
100.131 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Wirtschaft
Waffenruhe im Iran: Der Ölpreis bricht rasant ein
892 mal kommentiert
Die Märkte reagieren positiv auf die aktuellen Entwicklungen.
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
866 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
804 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Mehr Ski Alpin
„Kann jetzt mitreden“
Hirscher: Weltcup-Rückkehr ging „viel zu schnell“
Krone Plus Logo
Ski-Meisterschaften
Der Kurswechsel startete mit einem Ausrufezeichen!
Scheib sensationell 4.
Ortlieb rast mit großem Vorsprung zu drittem Titel
ÖSV bestätigt:
Jetzt ist es fix! Zöchling neuer Damen-Cheftrainer
Scheib fährt Abfahrt
Titelkampf und ein neuer Trainer für ÖSV-Damen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf