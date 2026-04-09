Hirscher: Weltcup-Rückkehr ging „viel zu schnell“

Zukunft offen

Ein weiteres Comeback schließt Hirscher nicht aus, will aber nichts erzwingen. Der Heilungsverlauf seines Kreuzbandrisses sei bislang nicht optimal verlaufen. In erster Linie wolle er gesund werden. „Dann schauen wir, ob Skirennen möglich sind. Ob es für die oberste Liga reicht, getraue ich mich heute absolut gar nicht mehr zu beantworten.“