„Auf Fußball-Kärnten kommt ein Riesenproblem zu!“

ATUS Ferlach spielte in der Kärntner Liga in den letzten zehn Jahren konstant um die vorderen Plätze, nun heißt es zum zweiten Mal in Folge Abstiegskampf! Der Trainer ist angezählt. In der Regionalliga verzeichnet Velden zwei Schwerverletzte.
Derby in der Regionalliga Mitte! Treibach empfängt Velden, das geschwächt anreist. Denn Luka Caculovic und Lukas Lausegger rissen sich am Montag im KFV-Cup-Viertelfinale, in dem man daheim auf Treibach traf, am miesen Veldener Acker das Kreuzband. „Bis Weihnachten geht da gar nichts“, seufzt Velden-Trainer Marcel Kuster, der an die kommende Saison denkt. „Die Gespräche beginnen demnächst, es wird sich bei uns einiges tun.“
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