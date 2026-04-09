„Auf Fußball-Kärnten kommt ein Riesenproblem zu!“

Derby in der Regionalliga Mitte! Treibach empfängt Velden, das geschwächt anreist. Denn Luka Caculovic und Lukas Lausegger rissen sich am Montag im KFV-Cup-Viertelfinale, in dem man daheim auf Treibach traf, am miesen Veldener Acker das Kreuzband. „Bis Weihnachten geht da gar nichts“, seufzt Velden-Trainer Marcel Kuster, der an die kommende Saison denkt. „Die Gespräche beginnen demnächst, es wird sich bei uns einiges tun.“