Schwarzer Abend für Darts-Weltmeister Luke Littler

Einstiger Fan-Liebling nun unbeliebt

Auf der Bühne wirkte der sonst selbstbewusste 19-Jährige wie ausgetauscht. Kurzzeitig fällt sein Durchschnitt sogar auf nur 75, sogar die Pfeile wurden während des Spiels getauscht. Klar ist, die Vorkommnisse der vergangenen Woche gingen weder an ihm noch am Publikum spurenlos vorbei. Ob sich der einstige Fan-Liebling die Zuneigung des Publikums wieder zurückholen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.