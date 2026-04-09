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Buhrufe und Pfiffe

Schwarzer Abend für Darts-Weltmeister Luke Littler

Sport-Mix
09.04.2026 22:33
Luke Littler erlebte in der Darts Premier League einen Debakel-Abend.
Luke Littler erlebte in der Darts Premier League einen Debakel-Abend.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Provokation, Pfiffe aus dem Publikum und dazu auch noch der schlechteste Punkte-Durchschnitt seiner Karriere – Darts-Weltmeister Luke Littler erlebte in der 10. Runde der Premier League einen Abend, den er schnell wieder vergessen wollen wird...

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Kaum kommt der 19-jährige Doppel-Weltmeister auf die Bühne, um sein Spiel gegen Stephen Bunting anzutreten, wird er heftig von den Fans ausgebuht. Vorspiel dafür war eine Aktion des jungen Briten am letzten Spieltag, als Littler mehrmals versuchte das Publikum gegen seinen Gegner Gian van Veen aufzuhetzen. Dass diese Aktion von vielen Zuschauern nicht sehr gut aufgenommen wurde, bekam er nun in Brighton zu spüren.

Provokante Gesten und Pfiffe
Obwohl er sich äußerlich mit Schulterzucken und Hand ans Ohr nichts anmerken ließ, hinterließ der negative Empfang doch seine Spuren am Teenager. Das Spiel verlor er mit 4:6, dabei erzielte Littler sogar mit nur 83,94 Punkten im Schnitt den schlechtesten Wert seiner Karriere bei TV-Events.

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Einstiger Fan-Liebling nun unbeliebt
Auf der Bühne wirkte der sonst selbstbewusste 19-Jährige wie ausgetauscht. Kurzzeitig fällt sein Durchschnitt sogar auf nur 75, sogar die Pfeile wurden während des Spiels getauscht. Klar ist, die Vorkommnisse der vergangenen Woche gingen weder an ihm noch am Publikum spurenlos vorbei. Ob sich der einstige Fan-Liebling die Zuneigung des Publikums wieder zurückholen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

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