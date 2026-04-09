Wut auf Trump: „Sind nicht irgendein Stück Eis“

Bereits Anfang 2025 hatte Trump seinen Willen geäußert, Grönland zu einem Teil der USA zu machen und damit das westliche Militärbündnis NATO in eine schwere Krise gestürzt. Denn Dänemark ist wie die USA Mitglied der NATO. Zudem hat Trump mehrfach mit dem Gedanken gespielt, die NATO-Mitgliedschaft aufzukündigen. In der NATO gibt es die Beistandspflicht nur im Falle eines Angriffs. Da die USA gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen haben und damit den Krieg auslösten, greift nach den NATO-Statuten daher der Bündnisfall nicht.