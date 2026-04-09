Mann oder Frau?
Haft nicht angetreten: Neonazi Liebich nun gefasst
Nach monatelanger Fahndung ist der flüchtige Rechtsextremist Marla Svenja Liebich (55) – der eigentlich Sven hieß – in Tschechien festgenommen worden. Der Zugriff am Donnerstagnachmittag erfolgte auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls. Ob Liebich als Frau oder Mann festgenommen wurde, ist bislang nicht bekannt.
Der leitende Oberstaatsanwalt der in Deutschland zuständigen Staatsanwaltschaft Halle in Sachsen-Anhalt, Dennis Cernota, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Festnahme in Schönbach.
Liebich muss 18-monatige Haftstrafe absitzen
2023 wurde Liebich wegen Volksverhetzung zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Das neue deutsche Selbstbestimmungsgesetz, welches im November 2024 in Kraft trat, nutzte er prompt, um sein Geschlecht zu wechseln und sich Marla Svenja zu nennen.
Seine Forderung, die sogleich folgte: Er möchte seine Strafe in einem Frauengefängnis antreten. Die Justiz knickte ein, doch zum Haftantritt im August 2025 erschien Liebich erst gar nicht. Nach eigenen Angaben setzte er sich ins Ausland ab.
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