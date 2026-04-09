Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mann oder Frau?

Haft nicht angetreten: Neonazi Liebich nun gefasst

Ausland
09.04.2026 17:01
Der verurteilte und untergetauchte Neonazi Marla-Svenja Liebich (55) wurde in Schönbach ...
Der verurteilte und untergetauchte Neonazi Marla-Svenja Liebich (55) wurde in Schönbach (Tschechien) festgenommen.(Bild: Sebastian Willnow / dpa / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach monatelanger Fahndung ist der flüchtige Rechtsextremist Marla Svenja Liebich (55) – der eigentlich Sven hieß – in Tschechien festgenommen worden. Der Zugriff am Donnerstagnachmittag erfolgte auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls. Ob Liebich als Frau oder Mann festgenommen wurde, ist bislang nicht bekannt.

0 Kommentare

Der leitende Oberstaatsanwalt der in Deutschland zuständigen Staatsanwaltschaft Halle in Sachsen-Anhalt, Dennis Cernota, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Festnahme in Schönbach.

(Bild: Sebastian Willnow / dpa / picturedesk.com)

Liebich muss 18-monatige Haftstrafe absitzen
2023 wurde Liebich wegen Volksverhetzung zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Das neue deutsche Selbstbestimmungsgesetz, welches im November 2024 in Kraft trat, nutzte er prompt, um sein Geschlecht zu wechseln und sich Marla Svenja zu nennen.

Lesen Sie auch:
Liebich trat vor der Flucht als Frau auf.
Kurz vor Haftantritt
Neonazi in Frauenkleidern plötzlich verschwunden
02.09.2025
Aber auch kein Mann!
Neonazi Liebich will keine Frau mehr sein
22.12.2025

Seine Forderung, die sogleich folgte: Er möchte seine Strafe in einem Frauengefängnis antreten. Die Justiz knickte ein, doch zum Haftantritt im August 2025 erschien Liebich erst gar nicht. Nach eigenen Angaben setzte er sich ins Ausland ab. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
09.04.2026 17:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf