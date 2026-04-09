Austria: Aufsichtsrat nickte Helm-Verlängerung ab!

Dabei stand Helm intern schon heftig in der Kritik und nicht nur einmal vor dem Rauswurf. Mit seiner Mannschaft fand er bisher aber oft die richtige Antwort, führte Helm die Wiener zweimal in Folge in die Meistergruppe sowie in der letzten Spielzeit im Titelkrimi auf Platz drei. Bemerkenswert ist ebenfalls, wie er und seine Spieler mit den Unruhen im Hintergrund bei der Austria bislang umgegangen sind.