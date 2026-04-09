Austria: Aufsichtsrat nickte Helm-Verlängerung ab!

Der Aufsichtsrat der Wiener Austria nickte am Donnerstagabend den Antrag von Sportvorstand Tomas Zorn ab. Somit verlängert sich der Vertrag von Trainer Stephan Helm um zwei Jahre.
Am Donnerstag – bis in den Abend hinein – stand bei der Austria noch eine Sitzung in der Generali-Arena auf dem Programm. Dabei ging es um die Zukunft von Trainer Stephan Helm. Der auch weiterhin das Zepter bei den Veilchen schwingen wird, weil Violett mit Helm um zwei weitere Jahre verlängert. Das verkündet Neo-Sportvorstand Tomas Zorn bei der Derby-Pressekonferenz am Freitag. Das finale „Go“ gab’s am Donnerstag vom Aufsichtsrat, der Zorns Antrag auch einstimmig abnickte!
Nun hat Helm, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen wäre, endlich Gewissheit. Der Burgenländer, der ausgerechnet am Freitag seinen 43. Geburtstag, gegen Rapid sein 70. Pflichtspiel feiert, geht somit ab Sommer in seine dritte Saison bei der Austria. Seit 647 Tagen ist er bereits an Bord, in den letzten 34 Jahren waren nur Karl Daxbacher (1309) und Thorsten Fink (970) länger im Amt. Zudem übertraf Helms Punkteschnitt (1,72) zuletzt nur Peter Stöger in der Meistersaison 2012/13 (2,31).
Dabei stand Helm intern schon heftig in der Kritik und nicht nur einmal vor dem Rauswurf. Mit seiner Mannschaft fand er bisher aber oft die richtige Antwort, führte Helm die Wiener zweimal in Folge in die Meistergruppe sowie in der letzten Spielzeit im Titelkrimi auf Platz drei. Bemerkenswert ist ebenfalls, wie er und seine Spieler mit den Unruhen im Hintergrund bei der Austria bislang umgegangen sind.
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