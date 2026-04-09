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Argentinien testet gegen Honduras und Island

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.04.2026 21:36
Lionel Messi testet vor der WM mit Argentinien gegen Island und Honduras.
Lionel Messi testet vor der WM mit Argentinien gegen Island und Honduras.(Bild: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Weltmeister Argentinien wird seine WM-Vorbereitung im Juni mit Testspielen in den USA gegen Honduras und Island abschließen. 

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Österreichs WM-Gegner in der Gruppe J trifft am 6. Juni am Uni-Campus der Texas A&M in College Station auf Honduras, drei Tage später wartet Island im Jordan-Hare-Stadion in Auburn (Alabama).

Die ÖFB-Elf misst sich am zweiten Spieltag am 22. Juni mit Argentinien. Weitere Gruppengegner sind Algerien und Jordanien.

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