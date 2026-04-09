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Erstmals in Top-100

Video: Lilli Tagger sorgte nach Match für Lacher

Tennis
09.04.2026 22:18
Was für ein Jubel – mit und über Lilli Tagger.
Was für ein Jubel – mit und über Lilli Tagger.(Bild: Upper Austria Ladies/Alex Scheuber)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Der Jubel um Lilli Tagger wird immer lauter und lauter! Österreichs Tennis-Shootingstar besiegte in Linz auch die Nr. 21 der Welt, Ludmilla Samsonova  –  6:2, 7:6 (11). Wobei die sympathische 18-Jährige nach dem ersten Satz selbst bei der durchs Design Center rollenden „Welle“ mitmachte. Und nach dem Match noch für Lacher sorgte...

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Was für ein tollen Tennis-Match! Was für ein Nervenkitzel! Und was für ein Jubel! „Ich bin seit 35 Jahren hier dabei – so etwas hab’ ich noch nie erlebt“, strahlte Barbara Schett, während Shootingstar Lilli Tagger vorm Sieger-Interview mit Standing Ovations gefeiert wurde. 

Die 18-Jährige setzte im Achtelfinale einen weiteren Meilenstein:

  • Sie besiegte erstmals eine Top-30-Spielerin.
  • Die Lienzerin steht erstmals bei einem WTA-500-Event im Viertelfinale.
  •  Und sie zieht erstmals in die Top-100 der Welt ein – als jüngste Österreicherin seit Tamira Paszek (2006, im Alter von 15).

Acht (!) Satzbälle abgewehrt
Tagger servierte gegen die Nr. 21 der Welt, Ludmilla Samsonowa, von Beginn an sensationell, peitschte der Russin die einhändigen Rückhand-Winner um die Ohren, gewann Satz 1 gegen die fehlerhafte Gegnerin ganz klar mit 6:2. Im zweiten konnte sie aber bei 5:4 nicht ausservieren, wehrte dann bei 5:6 vier (!) Satzbälle ab, später vier weitere im Tiebreak – gewann diesen nach drei vergebenen Matchbällen mit 13:11. Acht Satzbälle abgewehrt. Damit ging das Duell mit 6:2, 7:6 an die Tirolerin.

Ticket für French-Open-Hauptbewerb ist fix
„Es ist um viel gegangen, darum war ich am Ende auch nervös“, so Österreichs neue Nr. 2, die über den Krimi im 2. Satz für Lacher sorgte, als sie sagte: „Die Tickets müssen sich ja auszahlen!“ Auch für Lilli zahlt sich‘s aus – ihr ist nun auch das Hauptfeld-Ticket für die French Open sicher. 

Lilli Tagger gelang der nächste Schritt in ihrer Karriere.
Lilli Tagger gelang der nächste Schritt in ihrer Karriere.(Bild: Upper Austria Ladies/Alex Scheuber)

„Ich bekomm‘ hier jedes Mal Gänsehaut“
„Ich bekomm’ hier jedes Mal hier Gänsehaut“, so Tagger, deren Leistung die Fans von den Sitzen im wahrsten Sinne des Wortes von den Sitzen riss: Nach Satz 1 rannte sogar die Welle durchs Design Center. Und was tat die 18-Jährige? Sie lächelte – und machte selbst mit! Und sagte dann später: „Klar muss ich da mitmachen, das erlebt man ja nicht jeden Tag.“ Wie wahr!

Auch Anastasia Potapova zog ins Viertelfinale ein.
Auch Anastasia Potapova zog ins Viertelfinale ein.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Nun Österreicherinnen-Duell gegen Potapova
Und am Freitag gibt’s nun sogar das rot-weiß-rote Duell gegen Anastasia Potapova, die die deutsche Qualifikantin Korpatsch 6:2, 6:1 abservierte. Damit steht auch bereits fest: Bei der 35. Auflage des Upper Austria Ladies wird eine Österreicherin fix im Halbfinale stehen!

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