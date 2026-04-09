Video: Lilli Tagger sorgte nach Match für Lacher

Acht (!) Satzbälle abgewehrt

Tagger servierte gegen die Nr. 21 der Welt, Ludmilla Samsonowa, von Beginn an sensationell, peitschte der Russin die einhändigen Rückhand-Winner um die Ohren, gewann Satz 1 gegen die fehlerhafte Gegnerin ganz klar mit 6:2. Im zweiten konnte sie aber bei 5:4 nicht ausservieren, wehrte dann bei 5:6 vier (!) Satzbälle ab, später vier weitere im Tiebreak – gewann diesen nach drei vergebenen Matchbällen mit 13:11. Acht Satzbälle abgewehrt. Damit ging das Duell mit 6:2, 7:6 an die Tirolerin.