LIVE: Konferenz mit Crystal Palace und Mainz

Posch freut sich auf historisches Spiel

Mit gutem Selbstvertrauen kann Mainz ins Viertelfinalhinspiel gegen Racing Straßburg gehen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen, hat die jüngsten drei Partien gewonnen und sich damit aus dem Abstiegskampf zumindest vorerst verabschiedet. „Viertelfinale spielt man nicht alle Jahre. Die Mannschaft ist gut drauf, die Vorfreude ist da. Es ist ein historisches Spiel, wir wollen alles dafür tun, dass wir auch den nächsten Schritt noch machen können“, erklärte Posch vor dem Gastspiel des Tabellenachten der Ligue 1.