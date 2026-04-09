LIVE: Konferenz mit Crystal Palace und Mainz

Die Hinspiele zum Viertelfinale der Conference League: Oliver Glasners Crystal Palace empfängt die Fiorentina, Mainz 05 muss gegen Racing Straßburg ran und Schachtjor Donezk trifft auf AZ Alkmaar. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner hat eine dreiwöchige Spielpause hinter sich. Die Spieler, die nicht bei ihren Nationalteams waren, hatten acht Tage frei, Glasner nutzte die Zeit für einen Heimatbesuch. Am Samstag sah sich der 51-Jährige den 1:0-Sieg von Fiorentina in der italienischen Meisterschaft bei Hellas Verona live im Stadion an, ehe er nach London zurückkehrte.
„Wir hatten ziemlich viel Zeit, uns vorzubereiten. Wir fühlen uns bereit und wir schauen bereit aus“, sagte Glasner. Fiorentina war 2023 und 2024 bis ins Finale vorgestoßen, hat aber beide Endspiele (1:2 gegen West Ham und 0:1 gegen Olympiakos Piräus) knapp verloren.
Posch freut sich auf historisches Spiel
Mit gutem Selbstvertrauen kann Mainz ins Viertelfinalhinspiel gegen Racing Straßburg gehen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen, hat die jüngsten drei Partien gewonnen und sich damit aus dem Abstiegskampf zumindest vorerst verabschiedet. „Viertelfinale spielt man nicht alle Jahre. Die Mannschaft ist gut drauf, die Vorfreude ist da. Es ist ein historisches Spiel, wir wollen alles dafür tun, dass wir auch den nächsten Schritt noch machen können“, erklärte Posch vor dem Gastspiel des Tabellenachten der Ligue 1.
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