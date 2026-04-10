Achtung Parkautomat: Diese Falle kostet jetzt Geld

„Das werden wir nicht einfach hinnehmen“

„Wer QR-Codes auf Parkautomaten manipuliert, greift ganz bewusst in den Alltag der Menschen ein und versucht, aus einem digitalen Service ein kriminelles Geschäftsmodell zu machen. Solche betrügerischen und strafbaren Handlungen werden wir in Linz nicht einfach hinnehmen: Wir reagieren rasch, sichern die betroffenen Standorte ab, entfernen die falschen QR-Codes, sichern Beweise und setzen gleichzeitig auf Aufklärung und Sensibilisierung, damit sich die Linzer vor solchen kriminellen Machenschaften schützen können“, betont SP-Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber.