Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fiese Betrugsmasche

Achtung Parkautomat: Diese Falle kostet jetzt Geld

Oberösterreich
10.04.2026 07:00
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Manipulierte QR-Codes auf Parkautomaten sorgen aktuell in Linz für Aufsehen: Unbekannte kleben gefälschte Codes über die offiziellen und leiten Zahlungen auf betrügerische Konten um. Die Stadt reagiert mit verstärkten Kontrollen und warnt vor der neuen „Quishing“-Masche. Worauf Autofahrer jetzt achten sollten – und wie die Täter vorgehen.

0 Kommentare

In Linz sind in den vergangenen Tagen gefälschte QR-Codes auf Parkscheinautomaten aufgetaucht. Unbekannte haben die Aufkleber über die offiziellen Codes geklebt, um Zahlungen von Autofahrern auf betrügerische Konten umzuleiten. Die Methode, bekannt als „Quishing“, ist eine Form des Phishings mittels QR-Code und war zuvor bereits in anderen österreichischen Städten im Umlauf.

„Das werden wir nicht einfach hinnehmen“
„Wer QR-Codes auf Parkautomaten manipuliert, greift ganz bewusst in den Alltag der Menschen ein und versucht, aus einem digitalen Service ein kriminelles Geschäftsmodell zu machen. Solche betrügerischen und strafbaren Handlungen werden wir in Linz nicht einfach hinnehmen: Wir reagieren rasch, sichern die betroffenen Standorte ab, entfernen die falschen QR-Codes, sichern Beweise und setzen gleichzeitig auf Aufklärung und Sensibilisierung, damit sich die Linzer vor solchen kriminellen Machenschaften schützen können“, betont SP-Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber.

Lesen Sie auch:
QR-Codes tauchen im alltäglichen Leben immer öfter auf.
Vorsicht vor Abzocke
Die neuen Tricks mit den gefährlichen QR-Codes
12.10.2025
Krone Plus Logo
Mythen und Fakten
Welche Gefahren drohen durch Bar- und QR-Codes?
17.05.2025

Codes genau prüfen
Autofahrer sollten QR-Codes vor dem Scannen genau prüfen. Offizielle Codes sind eindeutig gekennzeichnet und weiterhin Teil des digitalen Parksystems.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.04.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Linz
Parkautomat
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.306 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
101.109 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
94.840 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
867 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
804 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Außenpolitik
„Nicht unser Krieg, aber unsere Interessen“
703 mal kommentiert
Außenministerin Meinl-Reisinger mit ihrem saudischen Amtskollegen, Faisal bin Farhan Al Saud am ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Polizist schoss:
„Ich hätte gehofft, abschließen zu können“
Fiese Betrugsmasche
Achtung Parkautomat: Diese Falle kostet jetzt Geld
Hier im Liveticker:
Red Bull Salzburg gegen LASK 19.30 Uhr
Krone Plus Logo
Kurioser Prozess
Warum Kinder kein Handy verschenken dürfen
Upper Austria Ladies
Viertelfinale: Potapova gegen Tagger heute LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf