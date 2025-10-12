Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorsicht vor Abzocke

Die neuen Tricks mit den gefährlichen QR-Codes

Tirol
12.10.2025 07:00
QR-Codes tauchen im alltäglichen Leben immer öfter auf.
QR-Codes tauchen im alltäglichen Leben immer öfter auf.(Bild: stock.adobe.com null)

Sie sind bequem, schnell und überall zu finden: Doch QR-Codes können auch als „Waffe“ von Kriminellen eingesetzt werden. Dabei werden die magischen Vierecke immer gefährlicher.

0 Kommentare

Smartphone raus, Code scannen und ruckzuck übersetzt das Handy das schwarz-weiße Quadrat. Die so genannte Quick-Response-Technologie – besser bekannt unter QR-Codes – wirkt mittlerweile für viele vertraut und gestaltet das Leben einigermaßen bequemer. So können mit den zweidimensionalen Strichcodes etwa schnell und einfach Webseiten und Kontaktinformationen weitergegeben oder Zahlungen vorgenommen werden.

Hacker locken auf gefälschte Webseiten
Jedoch hat diese Technologie auch neue Möglichkeiten für Cyberkriminelle eröffnet, wie die Experten der IT-Sicherheitsfirma Barracuda Networks mit Sitz in Innsbruck schon längst wissen. „Hacker verwenden die eigentlich unbedrohlich aussehenden QR-Codes mit schädlichen Links, vor allem, um potenzielle Opfer auf eine gefälschte Webseite weiterzuleiten und von dort ihre Anmeldedaten oder andere sensible Informationen zu stehlen“, betonen die Fachleute.

Zitat Icon

Scannt der Empfänger den Code, wird er auf eine Phishing-Website weitergeleitet, die darauf abzielt, seine Anmeldedaten zu stehlen.

Experten von Barracuda Networks

Doch die Kriminellen werden immer erfinderischer: Die Sicherheitsexperten von Barracuda haben nämlich unlängst herausgefunden, dass Betrüger mit aufgeteilten bzw. verschachtelten QR-Codes versuchen, unentdeckt zu bleiben und so Sicherheitssysteme in die Irre führen. Schädliche QR-Codes werden dabei unter anderem in ein zweites, legitimes Muster eingebettet oder darum herum platziert.

Lesen Sie auch:
Die Wissenschaft weiß: Der Barcode-Scanner im Supermarkt ist harmlos.
Krone Plus Logo
Mythen und Fakten
Welche Gefahren drohen durch Bar- und QR-Codes?
17.05.2025
Anzeige durch Stadt
Gefälschte QR-Codes in Salzburg: Abzocke flog auf
25.02.2025

Abwehrprogramme erkennen nur harmlose Bilder
Oder das gefährliche Quadrat wird in zwei Bestandteile aufgeteilt. Der Trick dabei: Die zwei getrennten Bilder, die nebeneinander in einer Mail erscheinen, wirken für das menschliche Auge wie ein einziger QR-Code. Und Abwehrprogramme erkennen nur zwei harmlose Bilder. „Scannt der Empfänger den Code, wird er auf eine Phishing-Website weitergeleitet, die darauf abzielt, seine Anmeldedaten zu stehlen“, rät man bei Barracuda zur Vorsicht.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
220.614 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
135.524 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
109.976 mal gelesen
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1238 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1079 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf