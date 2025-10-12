Die neuen Tricks mit den gefährlichen QR-Codes

Abwehrprogramme erkennen nur harmlose Bilder

Oder das gefährliche Quadrat wird in zwei Bestandteile aufgeteilt. Der Trick dabei: Die zwei getrennten Bilder, die nebeneinander in einer Mail erscheinen, wirken für das menschliche Auge wie ein einziger QR-Code. Und Abwehrprogramme erkennen nur zwei harmlose Bilder. „Scannt der Empfänger den Code, wird er auf eine Phishing-Website weitergeleitet, die darauf abzielt, seine Anmeldedaten zu stehlen“, rät man bei Barracuda zur Vorsicht.