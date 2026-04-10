„Die Einheimischen in Tirol zahlen die Zeche!“

Bringen Freizeitwohnsitze Wohlstand für alle, wie dies die Wirtschaftskammer Tirol propagiert? Die Liste Fritz hat bei einem Universitätsprofessor eine Studie in Auftrag gegeben, die zu einem etwas anderen Ergebnis kommt.
Die Wertschöpfungsstudie der Wirtschaftskammer Kitzbühel sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Kommt sie doch zum Schluss, dass durch legale Freizeitwohnsitze im Bezirk 125 Mio. Euro jährlich an Steuern und Abgaben für die öffentliche Hand lukriert werden, weitere sechs Millionen für Gemeinden und Tourismusverbände im Bezirk. In ganz Tirol gibt es 16.525 genehmigte und weitere 10.000 illegale Freizeitwohnsitze.
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