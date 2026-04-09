Zwei Steirerinnen bei den Filmfestspielen Cannes

Zweite Steirerin in Cannes

Und die Steiermark ist in Cannes gleich noch einmal vertreten: Die aus Leoben stammende Regisseurin Sandra Wollner hat es mit ihrem neuen Film „Everytime“ mit Birgit Minichmayer in der Hauptrolle in die Reihe „Un Certain Regard“ geschafft. Auch für sie ist das der nächste große Schritt in ihrer Karriere: Für ihren letzten Film „The Trouble with Being“ (2020) konnte sie Preise bei der Berlinale und der Diagonale einheimsen.