Zwei Steirerinnen bei den Filmfestspielen Cannes

Na wenn das nicht ein Lebenszeichen für den heimischen Film ist! Die Grazer Regisseurin Marie Kreutzer ist mit ihrem neuen Film „Gentle Monsters“ im Hauptbewerb der prestigeträchtigen Filmfestspiele in Cannes. Und die gebürtige Leobnerin Sandra Wollner startet mit ihrem neuen Film in der Reihe „Un Certain Regard“.
Es ist der nächste große Schritt in der Karriere der Grazer Filmemacherin Marie Kreutzer. Mit ihrem neuen Werk „Gentle Monster“ ist sie heuer erstmals im Hauptbewerb der Filmfestspiele von Cannes – und tritt dort etwa gegen Altmeister wie Pedro Almodóvar oder Ashgar Farhadi mit ihren neuen Filmen an. Im Jahr 2022 feierte in Cannes zwar schon Kreutzers Sisi-Biografie „Corsage“ Premiere – damals jedoch noch in der Nebenschiene „Un Certain Regard“.
Für „Gentle Monster“ – eine französische Co-Produktion – konnte die gebürtige Grazerin jedoch auch die Filmstars Catherine Deneuve, Leya Seydoux und Jella Haase gewinnen. Gedreht wurde unter anderem aber auch in der Steiermark.
Zweite Steirerin in Cannes
Und die Steiermark ist in Cannes gleich noch einmal vertreten: Die aus Leoben stammende Regisseurin Sandra Wollner hat es mit ihrem neuen Film „Everytime“ mit Birgit Minichmayer in der Hauptrolle in die Reihe „Un Certain Regard“ geschafft. Auch für sie ist das der nächste große Schritt in ihrer Karriere: Für ihren letzten Film „The Trouble with Being“ (2020) konnte sie Preise bei der Berlinale und der Diagonale einheimsen.
Das Filmfestival in Cannes startet am 12. Mai, den Juryvorsitz hat heuer der Südkoreaner Park Chan Wook.
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