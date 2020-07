Diagonale-Preis geht an steirische Regisseurin

Diagonale-Preise ohne Diagonale! Das Festival des Österreichischen Films fiel heuer Corona zum Opfer, die Preise wurden am Dienstag dennoch vergeben: Bester Spielfilm ist „The Trouble with Being Born“ der Leobner Regisseurin Sandra Wollner - und auch weitere Preise gingen in die Steiermark. Den Preis für den besten Dokumentarfilm erhält Sabine Derflinger für „Die Dohnal“.