Lkw und Traktoren blockieren Raffinerien in Irland

Sie sorgen vor allem mit der Blockade der Raffinerie Whitegate für Aufsehen, über die ein Drittel der Kraftstoffversorgung Irlands gedeckt wird. Aufgrund der Blockade warnt die Industrie vor Engpässen bei Tankstellen. Regierungschef Micheál Martin sprach am Mittwoch von einem „Akt nationaler Sabotage“. Irische Medien berichteten, dass bereits die Armee eingesetzt werde, um große Fahrzeuge zu entfernen.



Hier sehen Sie Aufnahmen von dem Protest: