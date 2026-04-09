Illegale Zigarettenfabrik in Friaul ausgehoben

Verzweigtes logistisches Netzwerk

Die Ermittlungen belegten die Existenz einer gut organisierten kriminellen Vereinigung, an der vor allem Personen aus Osteuropa beteiligt waren, unterstützt durch ein weit verzweigtes logistisches Netzwerk in Italien. Eine Transportfirma aus Triest spielte dabei eine zentrale Rolle, unter anderem durch die Anmietung der genutzten Immobilien über Strohmänner.