LKH Graz II: Patientin (21) legte Brand im Zimmer

12 Personen auf Rauchgasvergiftung untersucht

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. „Weitere Patienten und Patientinnen des berührten Stationsbereiches wurden mit Unterstützung der Betriebsfeuerwehr und der Berufsfeuerwehr in Sicherheit gebracht“, heißt es seitens des LKH Graz II zur „Krone“. Neun Mitarbeitende und drei Patienten wurden hinsichtlich einer möglichen Rauchgasvergiftung versorgt, heißt es weiter.

Vorbereitung auf Wiederinbetriebnahme

Am Nachmittag wurden Patientenströme umgeleitet und Maßnahmen zur raschen Wiederinbetriebnahme der Station eingeleitet. „Das Direktorium bedankt sich bei den ersthelfenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Einsatzkräften und dem reibungslosen Zusammenspiel“, so das LKH Graz II.