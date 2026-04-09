kronehit kooperiert mit dem Kinderradio „RADINO“



Für Nutzer bedeutet das: Noch mehr Vielfalt, noch mehr Inhalte und ein einfacher Zugang zu hochwertigem Kinderprogramm direkt über die bekannten kronehit-Plattformen. Auch RADINO-Station Managerin Anna Michalski sieht viel Potenzial in der Zusammenarbeit mit Österreichs größtem Privatradio „Über die Reichweite von kronehit wollen wir unsere Bekanntheit steigern und zusätzliches Hörerpotenzial generieren.“