kronehit kooperiert mit dem Kinderradio „RADINO“

Österreichs größter Privatsender legt jetzt bei den Jüngsten nach: kronehit startet gemeinsam mit „RADINO – Mein Kinderradio“ eine strategische Partnerschaft. Das Ziel ist klar: Kinder und Familien sollen wieder stärker fürs Radio begeistert werden.
Während internationale Streaming-Riesen wie Spotify und YouTube um die Aufmerksamkeit der Jüngsten buhlen, setzt kronehit auf seine größten Stärken Reichweite & Markenpower. Mit der Integration des RADINO-Livestreams auf kronehit.at und in der kronehit-App erweitert der Sender sein digitales Angebot gezielt für Familien.
Für Nutzer bedeutet das: Noch mehr Vielfalt, noch mehr Inhalte und ein einfacher Zugang zu hochwertigem Kinderprogramm direkt über die bekannten kronehit-Plattformen. Auch RADINO-Station Managerin Anna Michalski sieht viel Potenzial in der Zusammenarbeit mit Österreichs größtem Privatradio „Über die Reichweite von kronehit wollen wir unsere Bekanntheit steigern und zusätzliches Hörerpotenzial generieren.“