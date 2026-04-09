Statt zum Après-Ski ging‘s auf den Polizeiposten

Betrüger wird ordentlich zur Kasse gebeten

„Weil meine Tochter zu studieren begann, brauchte ich aber Geld.“ Ergo sei er über einen ehemaligen Kollegen in die Schweiz gegangen, um „schwarz“ zu arbeiten. Rückwirkend betrachtet, sieht der Angeklagte die Sache nüchtern: „Ich wäre gescheiter im Bett geblieben, als jeden Tag nach Zürich zur Arbeit zu fahren.“ Denn mit dem Schuldspruch wegen gewerbsmäßigen Betrugs fasst der 66-Jährige nicht nur eine teilbedingte Haftstrafe von 15 Monaten aus. Wegen des Bereicherungsvorsatzes muss er zudem noch rund 90.000 Euro an den Staat zurückzahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.