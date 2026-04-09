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Dornbirn: Start für das 200-Millionen-Euro-Projekt

Vorarlberg
09.04.2026 11:37
Beim Messepark rollten bereits die Bagger an. Am Donnerstag erfolgte nun der symbolische ...
Beim Messepark rollten bereits die Bagger an. Am Donnerstag erfolgte nun der symbolische Spatenstich zum Großprojekt.(Bild: Land Vorarlberg/7PRO.TV)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Donnerstag (9. April) die Erweiterung des Dornbirner Messeparks eingeleitet. Ein wichtiger Impuls für die Vorarlberger Wirtschaft.

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Am Donnerstag erfolgte der offizielle Auftakt zum Umbau des Dornbirner Einkaufszentrums. „Mit einem Investitionsvolumen von 200 Millionen Euro stellt dieses Investitionsprojekt einen wichtigen Impuls zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Land dar. Zudem kurbelt die Erweiterung des Messeparks die Wirtschaft in schweren Zeiten an“, betonen Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.

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