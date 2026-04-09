Dornbirn: Start für das 200-Millionen-Euro-Projekt

Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Donnerstag (9. April) die Erweiterung des Dornbirner Messeparks eingeleitet. Ein wichtiger Impuls für die Vorarlberger Wirtschaft.
Am Donnerstag erfolgte der offizielle Auftakt zum Umbau des Dornbirner Einkaufszentrums. „Mit einem Investitionsvolumen von 200 Millionen Euro stellt dieses Investitionsprojekt einen wichtigen Impuls zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Land dar. Zudem kurbelt die Erweiterung des Messeparks die Wirtschaft in schweren Zeiten an“, betonen Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.
Investition in die Region
Alleine in der ersten Bauphase bis Anfang 2028 werden gut 100 Millionen Euro in die Modernisierung fließen. Ein großer Teil der Aufträge kommt dabei der heimischen Bauwirtschaft zugute.
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