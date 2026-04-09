Dornbirn: Start für das 200-Millionen-Euro-Projekt



Am Donnerstag erfolgte der offizielle Auftakt zum Umbau des Dornbirner Einkaufszentrums. „Mit einem Investitionsvolumen von 200 Millionen Euro stellt dieses Investitionsprojekt einen wichtigen Impuls zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Land dar. Zudem kurbelt die Erweiterung des Messeparks die Wirtschaft in schweren Zeiten an“, betonen Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.