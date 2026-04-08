Garten und Gesundheit im Fokus der SCHAU!

Fokus auf Natur und Wohlbefinden

Ein neuer Schwerpunkt ist die „GartenSCHAU!“, bei der vier heimische Betriebe auf rund 800 Quadratmetern vielfältige Gartenwelten gestalten. Im Rahmen eines Wettbewerbs werden die besten Anlagen von einer Fachjury und dem Publikum prämiert. Erstmals wird auch dem Thema Gesundheit eine komplette Halle gewidmet. Dort werden kostenlose Checks wie Seh- und Hörtests angeboten und Fachärzte halten Vorträge.