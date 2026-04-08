Garten und Gesundheit im Fokus der SCHAU!

Am morgigen Donnerstag (9. April) öffnet die Frühjahrsmesse SCHAU! im Dornbirner Messequartier ihre Tore. Erstmals gibt es eine Gliederung in sechs Themenwelten, wobei die Bereiche Garten und Gesundheit einen besonderen Stellenwert erhalten. Rund 250 Aussteller werden erwartet.
Die diesjährige Ausgabe präsentiert sich mit einer überarbeiteten Struktur, die die Inhalte in sechs sogenannte SCHAUplätze bündelt. Die Schwerpunkte liegen auf den Themen Garten, Gesundheit, Freizeit, Genuss sowie Wohnen und Haushalt.
Fokus auf Natur und Wohlbefinden
Ein neuer Schwerpunkt ist die „GartenSCHAU!“, bei der vier heimische Betriebe auf rund 800 Quadratmetern vielfältige Gartenwelten gestalten. Im Rahmen eines Wettbewerbs werden die besten Anlagen von einer Fachjury und dem Publikum prämiert. Erstmals wird auch dem Thema Gesundheit eine komplette Halle gewidmet. Dort werden kostenlose Checks wie Seh- und Hörtests angeboten und Fachärzte halten Vorträge.
Angebote für Freizeit und Genuss
Für Jugendliche ist eine eGaming-Area mit Turnieren eingerichtet, Kinder erwartet ein Erlebnisbereich mit Mini-Kletterpark und einer Virtual-Reality-Bobbahn. Die Genussmeile versammelt regionale Produzenten und Winzer in einer Halle. Im Freigelände liegt der kulinarische Fokus auf der kommenden Grillsaison, inklusive einer Speed-Grill-Challenge und einem Biergarten.
Die Vorarlberger Frühjahrs- und Freizeitmesse
9. bis 12. April 2026
Messequartier Dornbirn
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr
SCHAUplätze
Garten, Freizeit, Genuss & Wein, Wohnen, Haushalt und NEU Gesundheit
Highlights: GartenSCHAU! BlumenSCHAU! Gesundheitshalle „SCHAU!auf dich“, E-Gaming Area uvm.
Klassiker: Mohrenbräu Speed-Grill-Challenge, Burgenländer Winzer, Junge Halle, KreativSCHAU!, Messe-Rallye uvm.
Gratis-Fahrt mit Bus und Bahn:
Gratis An- & Abreise mit Bus & Bahn mit gültigem Messe-Ticket oder dem VMOBIL-Online-Gratis-Ticket. Tickets auf messedornbirn.at/tickets oder https://www.vmobil.at/veranstaltertickets/
Website: schau.messedornbirn.at
Facebook: facebook.com/messedornbirn
Instagram: instagram.com/messe_dornbirn
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