„Viele haben es satt, Orbán zu verteidigen“

Anfragen-Flut im Konsulat, gespannte Erwartungen in der Diaspora, Public Viewing in der Bar – die Schicksalswahl am Sonntag lässt die Ungarn auch außerhalb des Mutterlands nicht kalt. Ein Streifzug durch das ungarische Leben in der grünen Mark.
Keine zehn Kilometer Burgenland liegen zwischen dem westlichsten Punkt Ungarns und der steirischen Landesgrenze. Und auch ohne gemeinsame Grenze sind die Verbindungen seit Generationen intensiv. So haben etwa Dutzende grün-weiße Orte Partnerschaften mit ungarischen Städten und Gemeinden. Rund 9000 Ungarn leben in der Steiermark, und viele von ihnen sind dieser Tage mit Blick auf die alte Heimat nervös wie lange nicht.
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