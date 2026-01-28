Prag: Präsident und Minister in „offenem Krieg“

Macinka bereit für „brutalen Kampf ohne Skrupel“

„Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er ausreichend versteht, dass er nicht mehr Soldat, sondern ein Politiker ist“, so Macinka in Anspielung auf die frühere Militärkarriere Pavels. „Er hat immer noch eine Chance (...) Ich bin bereit, mit Petr Pavel für Turek so brutal zu kämpfen, dass es noch lange ein gro

ßes Thema sein wird. Ohne Skrupel“, warnte Macinka in der SMS an Kolar.