Dieser Aspekt des Jobs war „ziemlich frustrierend“

Was der Unterschied zwischen ihrem Job und dem einer klassischen Stylistin ist? Laut Archer finde eine Stylistin lediglich das perfekte Outfit, sie jedoch „die passende Option, die der Trägerin Selbstvertrauen verleiht“. Zudem gehe sie ihre Aufgabe mit einem ganzheitlichen Fokus an. Neue Kunden habe sie schon, freute sie sich. Und die kommen nicht nur aus Großbritannien, sondern auch aus den USA und Indien.